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19 листопада 2019, вівторок, 15:04 7
Президент 2019-11-19T16:22:11+02:00
Українські Новини
Зеленський прийшов неголений на зустріч з прем'єром Чехії, тому що забобонний

Зеленський прийшов неголений на зустріч з прем'єром Чехії, тому що забобонний

Володимир Зеленський, Гоління

Президент Володимир Зеленський заявив, що не голитиметься поки три українські судна, які захопила Росія в листопаді 2018 року, не повернуться додому. Про це він сказав у вівторок, 19 листопада, в ході спільного брифінгу з прем'єром Чехії Андрієм Бабишем, повідомляється на офіційній сторінці Офісу президента у facebook.

"Ми щодня з чим боремося ... Я вам чесно скажу, я хочу вибачитися, що я не поголився. Це не просто так. Є таке українське слово "забобони". Дуже класне слово я його дуже люблю. Зараз я чекаю на кораблі. Кораблі повернуться, тоді поголюся", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що кожен день робляться якісь кроки, які наближають Україну до повернення всього того, що їй належить.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ході інтерв'ю зі Станіславом Бокланом Президент зізнався, що за 100 днів роботи були такі, коли він напивався.

А також раніше Зеленський розповів як напився з Януковичем у Межигір'ї і відмовився від $100 млн.

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