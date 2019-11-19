підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 листопада 2019, вівторок, 13:29 14
Події 2019-11-19T13:30:32+02:00
Українські Новини
У центрі Києва сталася пожежа у хостелі

У центрі Києва сталася пожежа у хостелі

Пожежа у Києві, Пожежа в отелі

У Шевченківському районі Києва у вівторок, 19 листопада, сталася пожежа в адміністративній будівлі, яке використовувалося як хостел. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що пожежа виникла на другому поверсі будівлі на площі 100 квадратних метрів.

"По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. В 8:41 пожежу було локалізовано, а вже о 8:55 - ліквідовано. В результаті пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля другого поверху будівлі", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі ще встановлюються. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі загорівся елітний готель на березі моря.

Раніше в ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинуло 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки Держнс. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідовано.

Більше новин про: Пожежа у Києві Пожежа в отелі

Архів
Новини
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго 14:12
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Міжнародні клінічні дослідження підтвердили ефективність і безпечність "Амізону" АТ "Фармак" 13:53
Столиця готується до Нового року: коли і які вулиці Києва засяють вогнями 13:50
У центрі Києва сталася пожежа у хостелі 13:29
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго 14:12
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok