У центрі Києва сталася пожежа у хостелі

У Шевченківському районі Києва у вівторок, 19 листопада, сталася пожежа в адміністративній будівлі, яке використовувалося як хостел. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що пожежа виникла на другому поверсі будівлі на площі 100 квадратних метрів.

"По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. В 8:41 пожежу було локалізовано, а вже о 8:55 - ліквідовано. В результаті пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля другого поверху будівлі", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі ще встановлюються. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі загорівся елітний готель на березі моря.

Раніше в ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинуло 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки Держнс. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідовано.