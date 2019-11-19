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19 листопада 2019, вівторок, 12:59 9
Транспорт 2019-11-19T13:28:05+02:00
Українські Новини
На українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику

На українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику

TruCam, автомобілі, Поліція, обмеження швидкості, Радари
Інспектор з радаром. Фото: autoportal.ua
Інспектор з радаром. Фото: autoportal.ua

Після останнього збільшення кількості радарів регулювання швидкості 19 вересня, з завтрашнього дня на дорогах України все будуть працювати 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках.

Про це перший заступник глави Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав на сторінки в Facebook.

"Розширюємо кількість ділянок, де патрульні будуть вимірювати швидкість приладом TruCAM, а також збільшуємо кількість таких приладів ... 20 листопада додаємо ще 57 нових ділянок, а також розширюємо вже 2 існуючі", - повідомив Білошицький.

Білошицький також нагадав про підходи, згідно з якими патрульні здійснюють фіксацію порушень цими приладами.

Так, на сайті патрульної поліції і в соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість; на дорозі встановлюються відповідні знаки, вони попереджають про фото - і відеофіксацію порушень; в місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні значно підвищать штрафи за перевищення швидкості.

Також на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год.

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