подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 08:14 509 Карта
Транспорт 2019-09-19T08:16:04+03:00
Українські Новини
На дорогах Украины стало больше радаров TruCAM: где ждут "засады"

На дорогах Украины стало больше радаров TruCAM: где ждут "засады"

Инспектор с радаром. Фото: autoportal.ua
Инспектор с радаром. Фото: autoportal.ua

На украинских дорогах выросло количество участков, на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Об этом сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал Билошицкий.

Также чиновник опубликовал карты и таблицы, где указаны новые участки, на которых появится измеритель скорости. На карте они обозначены красным цветом.

По словам Билошицкого, за превышение скорости от начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

Напомним, в Украине заработали новые радары TruCam: карта.

В Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam.

Радары словили первых автолихачей: какие санкции грозят водителям и где прячутся TruCam.

Больше новостей о: Радар TruCam Нацполиция Сергей Билошицкий

Архив
Новости
На дорогах Украины стало больше радаров TruCAM: где ждут "засады" 08:14 Карта
Стало известно кто войдет в новую команду Фонда госимущества, - СМИ 08:09
Марш за климат. Фото: ecoaction.org.ua
Завтра в Украине и мире пройдет масштабный Марш за климат 08:00
Я готовился ко второй голодовке весь этот год, - Сенцов 07:59
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Угрозы Богословской: ГПУ закрыла дело против Портнова 11:48
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok