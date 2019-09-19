На дорогах Украины стало больше радаров TruCAM: где ждут "засады"

На украинских дорогах выросло количество участков, на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Об этом сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал Билошицкий.

Также чиновник опубликовал карты и таблицы, где указаны новые участки, на которых появится измеритель скорости. На карте они обозначены красным цветом.

По словам Билошицкого, за превышение скорости от начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

Напомним, в Украине заработали новые радары TruCam: карта.

В Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam.

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