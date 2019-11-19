Прокуратура зайнялася пожежею у Львівській області, в якій загинуі 1 офіцер і другий поранений

Військова прокуратура Львівського гарнізону почала розслідувати пожежу у військовій частині в селищі Старичі (Яворівський район, Львівська область), з-за якого 1 офіцер загинув і 1 госпіталізований. Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Західного регіону, передають Українські Новини. "Військовою прокуратурою Львівського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України у зв'язку з виникненням пожежі в одній з військових частин, яка дислокується в Яворівському районі Львівської області", - сказано в ньому. За даними слідства, загорання виникло вночі 19 листопада в приміщенні штабу. В результаті пожежі один військовослужбовець загинув - виконуючий обов'язки командира військової частини і ще один офіцер отримав опіки різного ступеня тяжкості. Майор госпіталізований в лікарню і перебуває в реанімаційному відділенні. станом на 07:30 пожежу локалізовано. Наголошується, що ймовірною причиною пожежі є коротке замикання проводів електропостачання. Остаточна причина загоряння та збитки будуть встановлені в ході досудового розслідування. Як повідомляли Українські Новини, 1 офіцер загинув і 1 госпіталізовано через пожежу у військовій частині у Львівській області, Раніше під Вінницею згорів військовий склад: вогонь гасили чотири години.