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19 листопада 2019, вівторок, 12:11 13
Судова влада 2019-11-19T14:00:03+02:00
Українські Новини
Прокуратура зайнялася пожежею у Львівській області, в якій загинуі 1 офіцер і другий поранений

Прокуратура зайнялася пожежею у Львівській області, в якій загинуі 1 офіцер і другий поранений

львівська область, пожежа у військовій частині

Військова прокуратура Львівського гарнізону почала розслідувати пожежу у військовій частині в селищі Старичі (Яворівський район, Львівська область), з-за якого 1 офіцер загинув і 1 госпіталізований.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Західного регіону, передають Українські Новини.

"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України у зв'язку з виникненням пожежі в одній з військових частин, яка дислокується в Яворівському районі Львівської області", - сказано в ньому.

За даними слідства, загорання виникло вночі 19 листопада в приміщенні штабу.

В результаті пожежі один військовослужбовець загинув - виконуючий обов'язки командира військової частини і ще один офіцер отримав опіки різного ступеня тяжкості.

Майор госпіталізований в лікарню і перебуває в реанімаційному відділенні.

станом на 07:30 пожежу локалізовано.

Наголошується, що ймовірною причиною пожежі є коротке замикання проводів електропостачання.

Остаточна причина загоряння та збитки будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 1 офіцер загинув і 1 госпіталізовано через пожежу у військовій частині у Львівській області,

Раніше під Вінницею згорів військовий склад: вогонь гасили чотири години.

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