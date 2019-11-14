Под Винницей сгорел военный склад: огонь тушили четыре часа

В то время, как в Украине создали ВСК о расследовании пожаров на складах боеприпасов, в среду, 13 ноября, на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Винницкой области вспыхнул пожар. Спасатели тушили огонь почти четыре часа.

О этом сообщил пресс-центр 59-й ОМПБр на странице в Facebook.

Возгорание возникло около 17:00 в среду. В 18.32 работники ГосЧС Украины в Винницкой области пожар локализировали, в 20.40 - ликвидировали. Жертв и пострадавших среди личного состава воинской части в результате пожара нет. Также уточняется, что убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют.

Причины возгорания устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование, отметили в штабе бригады.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2017 года произошел пожар на территории арсенала в Калиновке. Тогда военная прокуратура открыла уголовное дело по факту диверсии.

Также на Черниговщине на военных складах прогремел взрыв.

При этом из-за взрывов боеприпасов перекрыли дороги под Черниговом.

Так 22 сентября на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией.