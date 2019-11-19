1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части во Львовской области

1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части в поселке Старычи (Яворовский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Командования Сухопутных войск, передают Українські Новини.

«Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5:00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворовского района Львовской области, произошел пожар», - говорится в сообщении.

Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск (Львовская область).

Пожар локализован.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полиции Украины.

Как сообщали Українськi Новини, пожар без жертв произошел в цеху улавливания №1 Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область).