подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • 1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части во Львовской области
19 ноября 2019, вторник, 10:20 138
Происшествия 2019-11-19T10:21:09+02:00
Українські Новини
1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части во Львовской области

1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части во Львовской области

пожар в воинской части

1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части в поселке Старычи (Яворовский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Командования Сухопутных войск, передают Українські Новини.

«Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5:00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворовского района Львовской области, произошел пожар», - говорится в сообщении.

Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск (Львовская область).

Пожар локализован.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полиции Украины.

Как сообщали Українськi Новини, пожар без жертв произошел в цеху улавливания №1 Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область).

Больше новостей о: пожар в воинской части

Архив
Новости
За октябрь цены на гречку перевалили за 26 гривен 11:07
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
Штрафы за отсутствие детского кресла в машине вводят уже с завтрашнего дня 10:53
Можжевельник вместо каштанов на Крещатике. Фото: Ирина Ковальчук/Facebook
Вместо каштанов на Крещатике высадят платаны 10:47
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:40
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК 16:28
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok