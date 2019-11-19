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19 листопада 2019, вівторок, 10:56 12
Америка 2019-11-19T14:15:03+02:00
Українські Новини
Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні, - заступник держсекретаря

Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні, - заступник держсекретаря

США, Дональд Трамп, Україна, Імпічмент, Військова допомога
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

У той час як президент Дональд Трамп фактично зізнався у хабарництві у скандалі з Україною, заступник держсекретаря з політичних справ Девід Гейл заявив, що наказ про припинення військової допомоги Україні віддав безпосередньо президент США Дональд Трамп.

Про це він розповів під час дачі показань комітетам Конгресу США в рамках розслідування справи про імпічмент Трампа.

За його словами, на зустрічі заступників начальників усіх відомств, які займаються міжнародними справами, обговорювалося питання військової допомоги Україні. Представники всіх відомств висловилися за відновлення допомоги, крім адміністративно-бюджетного управління.

"Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міка Малвейни заморозити допомогу", - сказав Гейл.

Як повідомляли Українські Новини, у США почалася процедура імпічменту Трампа. Її запустили через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Нагадаємо, Тейлор підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити в обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори.

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