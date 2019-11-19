Документ-сервіс "Готово!" відновив видачу закордонних паспортів: як оформити і що потрібно

Після того, як в 2018 році документ-сервіс "Готово!" припинив роботу, сьогодні, 19 листопада, він відновлює надання послуг з видачі закордонних паспортів та ID-карток громадянам України.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Оформлення закордонних паспортів завжди викликає багато питань, які ускладнюють процедуру одержання.

Можна оформити парспорт новонародженому?

Як тільки батьки отримують свідоцтво про народження, дитині можна оформляти відповідний документ.

Можна оформити два закордонні паспорти?

Так. Кожен громадянин України може мати одночасно 2 паспорти для виїзду за кордон та оформлення другого не передбачає ніякого додаткового збору.

Можна оформити паспорт дитини без його присутності?

З 12 років документ оформляється з обов'язковою присутністю дитини (для фотографування, одержання отцифрованных відбитків пальців) за заявою одного з батьків (усиновителів, опікунів).

Потрібно свідоцтво про народження дитини при оформленні паспорта неповнолітньому?

За досягнення 14-річного віку закордонні паспорти оформляються виключно на підставі id-карт, а не свідоцтва про народження. До цього віку - за свідоцтвом.

Що робити, якщо один з батьків на момент народження дитини іноземець?

Якщо батьки (або один з них) на момент народження дитини були іноземцями або особами без громадянства, для оформлення першого закордонного паспорта необхідно подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.

Зі скількох років батькам не обов'язково бути присутнім на оформлення паспорта?

З 16 років дитина може самостійно оформляти документ.

Скільки робиться закордонний паспорт?

Термін оформлення документа визначається в робочих днях: 20 - звичайний і 7 - терміновий. Не враховуються 2 щотижневих вихідних та святкові дні.

Скільки дійсний паспорт?

Термін дії паспорта, виданого до 16-річного віку, становить 4 роки, а виданого пізніше - 10 років.

Чи потрібно оформляти закордонний паспорт за місцем прописки?

Закордонний паспорт можна оформити незалежно від зареєстрованого місця проживання в будь-якому з паспортних столів.

Як повідомляли Українські Новини, звартість оформлення біометричних документів в Україні изменитсяи і з 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів.