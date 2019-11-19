підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 листопада 2019, вівторок, 09:42 13
Суспільство 2019-11-19T11:00:03+02:00
Українські Новини
Документ-сервіс "Готово!" відновив видачу закордонних паспортів: як оформити і що потрібно

Документ-сервіс "Готово!" відновив видачу закордонних паспортів: як оформити і що потрібно

Закордонний паспорт, Біометричний паспорт, ID-картки, Паспортний сервіс
Закордонний паспорт
Закордонний паспорт

Після того, як в 2018 році документ-сервіс "Готово!" припинив роботу, сьогодні, 19 листопада, він відновлює надання послуг з видачі закордонних паспортів та ID-карток громадянам України.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Оформлення закордонних паспортів завжди викликає багато питань, які ускладнюють процедуру одержання.

Можна оформити парспорт новонародженому?

Як тільки батьки отримують свідоцтво про народження, дитині можна оформляти відповідний документ.

Можна оформити два закордонні паспорти?

Так. Кожен громадянин України може мати одночасно 2 паспорти для виїзду за кордон та оформлення другого не передбачає ніякого додаткового збору.

Можна оформити паспорт дитини без його присутності?

З 12 років документ оформляється з обов'язковою присутністю дитини (для фотографування, одержання отцифрованных відбитків пальців) за заявою одного з батьків (усиновителів, опікунів).

Потрібно свідоцтво про народження дитини при оформленні паспорта неповнолітньому?

За досягнення 14-річного віку закордонні паспорти оформляються виключно на підставі id-карт, а не свідоцтва про народження. До цього віку - за свідоцтвом.

Що робити, якщо один з батьків на момент народження дитини іноземець?

Якщо батьки (або один з них) на момент народження дитини були іноземцями або особами без громадянства, для оформлення першого закордонного паспорта необхідно подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.

Зі скількох років батькам не обов'язково бути присутнім на оформлення паспорта?

З 16 років дитина може самостійно оформляти документ.

Скільки робиться закордонний паспорт?

Термін оформлення документа визначається в робочих днях: 20 - звичайний і 7 - терміновий. Не враховуються 2 щотижневих вихідних та святкові дні.

Скільки дійсний паспорт?

Термін дії паспорта, виданого до 16-річного віку, становить 4 роки, а виданого пізніше - 10 років.

Чи потрібно оформляти закордонний паспорт за місцем прописки?

Закордонний паспорт можна оформити незалежно від зареєстрованого місця проживання в будь-якому з паспортних столів.

Як повідомляли Українські Новини, звартість оформлення біометричних документів в Україні изменитсяи і з 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів.

Більше новин про: Закордонний паспорт Біометричний паспорт ID-картки Паспортний сервіс

Архів
Новини
Курс рубля впав в обмінниках Києва 11:15
Решмеділова про скандальну правку до закону "Про ДБР": у "зеленій" команді немає мети рухатися за процедурою або по букві закону 11:13
За жовтень ціни на гречку перевалили за 26 гривень 11:08
Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні, - заступник держсекретаря 10:56
Штрафи за відсутність дитячого крісла в машині вводять вже з завтрашнього дня 10:53
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
Українцям час діставати пуховики: з нового тижня в Україну прийдуть заморозки 13:16 Карта
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok