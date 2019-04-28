Вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться

З 1 липня в Україні зміниться вартість оформлення біометричних документів.

Про це сказано в повідомленні на сайт держпідприємства "Документ", повідомляють Українські Новини.

Так, 24 квітня урядом прийняті нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть виплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків цих документів.

Відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 нові суми адміністративного збору становитимуть:

При оформленні ID-карти (до 20 робочих днів) - 345 грн . (126 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.

. (126 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн. При оформленні ID-карти (до 10 робочих днів) - 471 грн . (252 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.

. (252 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн. При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) - 682 грн . (352 грн. вартість адмінпослуги і 330 грн. вартість бланка), раніше 557,32 грн.

. (352 грн. вартість адмінпослуги і 330 грн. вартість бланка), раніше 557,32 грн. При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів до 3 робочих днів при наявності підстав*) - 1034 грн. (704 грн. вартість адмінпослуги і 330 грн. вартість бланка), раніше 810,32 грн.

У відповідності зі ст. 20 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документах, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. При цьому кошти, отримані як частину адміністративного збору, спрямовуються до місцевих бюджетів.

Як повідомляли Українські Новини, біометричний закордонний паспорт і ID-карту тепер можна оформити онлайн.

Раніше документ-сервіс "Готово!" припинив оформлення ID-карток, закордонних паспортів і довідок про несудимість.