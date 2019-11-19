У жовтні ціни на сало зросли на 60 копійок

У жовтні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,9%, або на 0,64 гривні/кг, до 73,7 гривні/кг порівняно з вереснем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 52,21 гривні/кг, найвищий - у Києві - 110,95 гривні/кг

Ціни на свинину знизилися на 0,4%, або на 0,47 гривні/кг, до 122,31 гривні/кг

Ціни на курятину в тушках знизилися на 0,3%, або на 0,2 гривні/кг, до 62,07 гривні/кг

На яловичину ціни підвищилися на 0,8%, або на 1,08 гривні/кг, до 132,2 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, у вересні ціни на сало зросли на 30 копійок.

Тим часом Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини.