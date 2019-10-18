В сентябре цены на сало выросли на 30 копеек

В сентябре средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,4%, или на 0,29 гривны\/кг, до 73,06 гривны\/кг по сравнению с августом. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини. При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Тернопольской области - 52,21 гривны\/кг, самый высокий - в Киеве - 110,35 гривны\/кг. Цены на свинину выросли на 0,95%, или на 1,15 гривны\/кг, до 122,78 гривны\/кг. Цены на курятину в тушках незначительно повысились с 62,22 до 62,27 гривны\/кг. На говядину цены повысились на 0,7%, или на 0,88 гривны\/кг, до 131,12 гривны\/кг. Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 28 августа по 25 сентября средняя цена на свинину снизилась на 8%, или на 3,95 гривны\/кг, до 45,45 гривны\/кг. Украина сокращает производство колбасы из свинины.