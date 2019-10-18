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18 октября 2019, пятница, 06:30 1129
Экономика 2019-10-18T06:30:01+03:00
Українські Новини
В сентябре цены на сало выросли на 30 копеек

В сентябре цены на сало выросли на 30 копеек

Свинина, Сало, Курятина, цены на мясо

В сентябре средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,4%, или на 0,29 гривны/кг, до 73,06 гривны/кг по сравнению с августом.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Тернопольской области - 52,21 гривны/кг, самый высокий - в Киеве - 110,35 гривны/кг.

Цены на свинину выросли на 0,95%, или на 1,15 гривны/кг, до 122,78 гривны/кг.

Цены на курятину в тушках незначительно повысились с 62,22 до 62,27 гривны/кг.

На говядину цены повысились на 0,7%, или на 0,88 гривны/кг, до 131,12 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 28 августа по 25 сентября средняя цена на свинину снизилась на 8%, или на 3,95 гривны/кг, до 45,45 гривны/кг.

Украина сокращает производство колбасы из свинины.

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