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19 листопада 2019, вівторок, 06:30 8
Економіка 2019-11-19T07:30:02+02:00
Українські Новини
У жовтні ціни на картоплю перевищили 15 гривень

У жовтні ціни на картоплю перевищили 15 гривень

ціни на овочі, Картопля, Борщовий набір, Зростання цін

У жовтні середні споживчі ціни на картоплю зросли на 4,5%, або на 0,66 гривні, до 15,29 гривні/кг порівняно з вереснем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

найвища ціна була зафіксована в Києві - 17,78 гривні/кг, найнижча ціна - у Тернопільській області - 12,9 гривні/кг

Ціни на білокачанну капусту знизилася на 6,2% до 7,45 гривні/кг, моркву - на 5,7% до 7,75 гривень/кг

Ціни на цибулю знизилися на 2,3% до 8,73 гривні/кг, буряк - на 1,2% до 7,18 грн/кг.

Як повідомляли Українські Новини, Українська плодоовочева асоціація (УПОА) констатує, що Україна збільшила імпорт картоплі в 529 разів до понад 142 тис. тонн з початку 2019/2020 маркетингового року (червень 2019 - травень 2020) порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року.

Тим часом деруни стали найпопулярнішим блюдом серед українців.

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