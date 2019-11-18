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18 листопада 2019, понеділок, 22:30 10
Зовнішня політика 2019-11-19T00:15:02+02:00
Українські Новини
Міністр закордонних справ Німеччини Маас скасував поїздку на Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Маас скасував поїздку на Донбас

Донбас, Хайко Маас, МЗС Німеччини, Робочий візит
Донбас. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Донбас. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас скасував поїздку на Донбас ічерез погодні умови.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини, передають Українські Новини.

Планувалося, що в понеділок увечері міністр прилетить до Харкова, а вранці 19 листопада полетить на вертольоті до лінії розмежування на Донбасі.

Однак він не вилетів, тому що в аеропорту Харкова через туман скасували або затримали багато рейсів.

МЗС Німеччини повідомило, що Маас повинен відразу вилетіти в Київ 19 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну 18-19 листопада.

Раніше міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що в Берліні у зв'язку з офіційним погодженням з українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру.

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