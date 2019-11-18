Міністр закордонних справ Німеччини Маас скасував поїздку на Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас скасував поїздку на Донбас ічерез погодні умови.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини, передають Українські Новини.



Планувалося, що в понеділок увечері міністр прилетить до Харкова, а вранці 19 листопада полетить на вертольоті до лінії розмежування на Донбасі.



Однак він не вилетів, тому що в аеропорту Харкова через туман скасували або затримали багато рейсів.



МЗС Німеччини повідомило, що Маас повинен відразу вилетіти в Київ 19 листопада.



Як повідомляли Українські Новини, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну 18-19 листопада.



Раніше міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що в Берліні у зв'язку з офіційним погодженням з українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру.