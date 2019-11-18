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18 листопада 2019, понеділок, 19:21 24
Економіка 2019-11-18T21:45:02+02:00
Українські Новини
У жовтні молочка підскочила в ціні: що найбільше подорожчало

У жовтні молочка підскочила в ціні: що найбільше подорожчало

Ціни на продукти, Ціни на молоко, ціни
Молоко
Молоко

В жовтні середні споживчі ціни на молоко підвищилися на 1,7%, або на 0,41 гривні, до 25,14 гривні/літр порівняно з вереснем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найвищі ціни зафіксовані в Одеській області - 28,26 гривні/л, а найнижчі у Чернівецькій області - 22,3 гривні/л.

Ціни на вершкове олію підвищилися на 1%, або на 0,4 гривні, до 41,84 гривні за 200 р.

Ціни на сметану жирністю до 15% підвищилися на 1,3%, або на 0,77 гривні, до 60,49 гривні/кг

Ціни на сири м'які жирні підвищилися на 1,6%, або на 1,67 гривні, до 103,17 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, борщ істотно подешевшав у листопаді: нова вартість інгредієнтів.

Тим часом гречка, сигарети і оренда стрімко дорожчають: як змінилися ціни на товари та послуги.

Також стало відомо, як змінилися витрати українців. Так, Україна потрапляла навіть у десятку країн, громадяни яких витрачають на продукти більше всіх. Згідно з підрахунками аналітиків з США, українці в 2016 р. витратили на їжу 38% своїх доходів.

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