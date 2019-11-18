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18 листопада 2019, понеділок, 19:29 6
Життя 2019-11-18T22:15:03+02:00
Українські Новини
"Джокер" Філліпса побив не один історичний рекорд

"Джокер" Філліпса побив не один історичний рекорд

Рекорд, Джокер, Кінематограф, Історичний рекорд
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери

Фільм "Джокер", який вийшов в прокат ще на початку жовтня, побив не один історичний рекорд. Про це повідомляє "BBC Україна".

"Джокер" став першим в історії фільмом категорії R, який зібрав у світовому прокаті більше 1 млрд доларів. Однак це вже не перший його рекорд в історії кінематографа.

Рейтинг R, який введений в Сполучених Штатах, означає, що на його перегляд діти і підлітки у віці до 16 років обов'язково повинні йти в супроводі дорослого.

До цього найбільш фінансово успішними стрічками були "Дедпул 2" (785 млн доларів) і "Дедпул" (783 млн доларів) - обидва з Райаном Рейнольдсом у головній ролі.

"Джокер", який вийшов в прокат в США ще на початку жовтня, навіть в минулі вихідні увійшов в топ-10 найкращих фільмів в американських кінотеатрах, зібравши за вікенд 31 млн доларів. Він посів сьоме місце, а першою була автобіографічна драма "Форд проти Феррарі", яка в українському прокаті йде під назвою "Аутсайдери".

На платформі IMDB "Джокер" має рейтинг 8.8, що є кращим показником для цього року.

Раніше фільм з Хоакіном Феніксом в головній ролі вже став найприбутковішим фільмом на основі коміксів за всю історію.

І це незважаючи на те, що "Джокер" не мав прокату в Китаї, де не показують стрічки з надмірною (на думку місцевих цензорів) кількістю насильства і сексу.

Інша екранізація коміксів - "Месники: Звершення" - загалом поки заробила більше, однак "Джокер" обходить її за прибутковістю, оскільки його зйомки коштували майже в п'ять разів менше (62,5 млн доларів витратили на "Джокера" проти 356 млн доларів витрачених на останніх "Месників").


Як повідомляли Українські Новини, фільм "Джокер" посварив політиків в Греції. А нардеп Кива з'явився в Раді у масці Джокера.

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