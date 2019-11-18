Фотосесію Зеленської для Vogue організували в будинку прихильника Порошенка

Фотосесію Олени Зеленської для глянцевого журналу Vogue UA організували в будинку прихильника колишнього президента Петра Порошенка. Про це повідомляє "Страна".

За інформацією видання, частина фотосесії проходила у дворі будинку, де живе відома в модних колах Ксенія Довгих, засновниця марки сумок Petit Tresor. Її чоловік на початку навіть був проти цього, так як на президентських виборах підтримував Петра Порошенка, але зйомка все одно відбулася. За інформацією "Страни", за зйомку у дворі будинку Ксенія не взяла з Vogue ні копійки.

За словами джерела видання, Володимир і Олена не знали в чий будинок їх везуть і де будуть знімати. Всю підготовку взяв на себе журнал і його команда.

"Потім Зеленські навіть подумували - чи не відмовитися від публікації фотографій з незрозумілого їм місця, але потім махнули рукою - раз зняли, то нехай вже будуть", - говорить інсайдер.



Як повідомляли Українські Новини, перша леді України з чоловіком і дітьми з'явиться на трьох обкладинках Vogue.



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