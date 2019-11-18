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18 листопада 2019, понеділок, 16:17 28
Суспільство 2019-11-18T19:00:04+02:00
Українські Новини
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато

Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато

Вчителі, Міністр освіти, Ганна Новосад

Глава Міністерства освіти Ганна Новосад заявляє, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно. Про це вона сказала в ефірі телеканалу 1+1.

"У нас справді є проблема, що кількість вчителів більше, ніж потрібно для того контингенту учнів, який є зараз. Безумовно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися", - сказала Вона.

 

Вона також нагадала, що в цьому році відбудеться пілотний проект сертифікації педагогічних працівників. Реєстрація на сертифікацію є добровільною та її змогли пройти тисяча вчителів початкових класів.

Новосад зазначила, що в бюджеті-2020 закладено підвищення на 20% зарплати для вчителів, які успішно пройдуть таку сертифікацію.

Як повідомляли Українські Новини, з вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську в той час, як більшість українців за вивчення російської мови в школах.

У серпні Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу" Анну Новосад.

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