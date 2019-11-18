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18 листопада 2019, понеділок, 16:28 26
Політика 2019-11-18T19:00:04+02:00
Українські Новини
Член НАЗК Скопич претендує на посаду голови НАЗК

Член НАЗК Скопич претендує на посаду голови НАЗК

НАЗК, голова НАЗК, Олександр Скопич
Олександр Скопич Фото: Вікіпедія
Олександр Скопич Фото: Вікіпедія

Член Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Скопич подав декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови НАЗК.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік Скопич задекларував житловий будинок в Аркадіївці (Київська область) площею 65 км. м., квартиру в Києві площею 21,7 кв. м. і 2 земельні ділянки в Аркадіївці площею 1,3 тис. і 7,4 тис кв. м.

Також у декларації значаться автомобілі Mercedes-Benz E-класу 2001 року випуску і Toyota Prado 2006 року випуску.

Крім того, Скопич задекларував заробітну плату, отриману в НАЗК, у розмірі 1,2 млн гривень і чоловічий наручний годинник Longines вартістю 50,6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, колишня радниця голови НАЗК Оксана Пархоменко-Куцевіл подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови агентства.

В 2018 році Скопич звинувачували в зловживанні службовим становищем і службовій недбалості.

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