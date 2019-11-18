Член НАЗК Скопич претендує на посаду голови НАЗК

Член Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Скопич подав декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови НАЗК.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік Скопич задекларував житловий будинок в Аркадіївці (Київська область) площею 65 км. м., квартиру в Києві площею 21,7 кв. м. і 2 земельні ділянки в Аркадіївці площею 1,3 тис. і 7,4 тис кв. м.

Також у декларації значаться автомобілі Mercedes-Benz E-класу 2001 року випуску і Toyota Prado 2006 року випуску.

Крім того, Скопич задекларував заробітну плату, отриману в НАЗК, у розмірі 1,2 млн гривень і чоловічий наручний годинник Longines вартістю 50,6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, колишня радниця голови НАЗК Оксана Пархоменко-Куцевіл подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови агентства.

В 2018 році Скопич звинувачували в зловживанні службовим становищем і службовій недбалості.