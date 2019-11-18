Абромавічуса хочуть позбавити паспорта в Литві і звинувачують у порушенні закону про громадянство, - литовські ЗМІ

Абромавічуса хочуть позбавити паспорта в Литві і звинувачують у порушенні закону про громадянство, - литовські

У Литві вибухнув скандал, пов'язаний з нинішнім генеральним директором державного військово-промислового концерну "Укроборонпром", екс-міністром економічного розвитку і торгівлі України Айварасом Абромавичусом. За повідомленнями литовських ЗМІ, він порушив закон про громадянство Литви. Про це повідомляє литовське видання Lietuvos Rytas.

Відповідно до законів Литовської Республіки, Абромавічус, у якого є литовське і українське громадянства, повинен був попросити дозволу працювати в Україні в уряду Литовської Республіки. Однак він цього не зробив.

"Абромавічус не звертався в уряд за таким дозволом, коли був міністром України", - сказав колишній прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс.

За словами колишнього судді Конституційного суду Литви Вітаутаса Синкявичюса, громадянин республіки, що поступив на державну службу іншої країни і не отримав дозволу уряду Литви, повинен бути позбавлений громадянства. Таке рішення має бути прийнято, навіть якщо б цей громадянин вже не на держслужбі іншої країни.

За законодавством Литви, під держслужбою в іншій державі мається на увазі робота в організаціях з функціями державного управління. Посаду генерального директора "Укроборонпрому" як раз потрапляє під цю категорію.

Крім того, в грудні 2014 року Абромавічус отримав українське громадянство від тодішнього президента Петра Порошенка. Протягом двох років він повинен був відмовитися від громадянства Литовської Республіки. Однак Абромавічус не звернувся в Департамент міграції Литви з такою відмовою. А в 2019 році він перетинав кордон України з діючими паспортами України та Литовської Республіки.

"У разі порушення Айварасом Абромавичусом Закона про громадянство Литви абсолютно ясне і органи державної влади Литви повинні починати процедуру позбавлення громадянства Литви", - заявив член Комітету з питань права та правосуддя литовського парламенту, колишній суддя Верховного суду Литви Рімас Андрикис.

Як повідомляли Українські Новини, наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 1,5 млн гривень в місяць.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати у Києві на підприємствах "Укроборонпром".