Акції МХП ростуть 2-й тиждень поспіль і перевалили за 9 доларів

З 11 по 15 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі підвищилися на 6%, або на 0,52 долара, до 9,08 долара, при цьому зростання спостерігається 2-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно їй, котирування поступово зростали з 8,56 долара 11 листопада до 9,08 долара 15 листопада.

Обсяг торгів останньої угоди склав 753,64 долара.

В цілому операції здійснювалися кожен день протягом тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 12,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, раніше АМКУ встановив ознаки монопольного становища у МХП.

З 4 по 7 листопада акції МХП припинили падіння і виросли на 2 центи.