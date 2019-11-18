Кожна 5 дитина в Україні потерпає від сексуального насильства, - дитячий омбудсмен Кулеба

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба заявляє, що кожна 5 дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Дослідження показують, що кожна 5 дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. Це не тільки згвалтування. Сексуальне насильство може відбуватися різними способами, це може бути домагання", - сказав він.

При цьому Кулеба зазначив, що різних форм сексуального насильства зазнають діти до 18 років, в основному з боку знайомих і родичів, що служить причиною малого розкриття таких злочинів, оскільки діти бояться повідомляти про випадки насильства.

З його слів, Офіс Президента спільно з Міжнародним союзом електрозв'язку провели дослідження, в яких було опитано понад 5 тис. дітей до 18 років і близько 5,5 тис. батьків.

Згідно з результатами, 30% опитаних дітей погоджувалися після спілкування в інтернеті зустрітися з дорослим, якого ніколи не бачили раніше.

При цьому 80% дітей використовують інтернет від 1 до 6 годин на день, а 30% - від 3 до 6 годин на день.

Крім цього, 67% дітей травмувалися (піддавалися насильству) за допомогою перегляду зображень, повідомлень негативного підтексту.

Дитячий омбудсмен наголосив, що 25% батьків використовують сервіси моніторингу та фільтрації на пристроях дітей, а 42% опитаних батьків не знають, як це робити.

Також 25% опитаних батьків повідомили, що знають, що у дітей були проблеми в онлайн середовищі.

Згідно з дослідженням, 85% батьків не знають, куди звернутися у разі виникнення у дітей проблем в інтернеті, а 70% дітей впевнені, що в разі виникнення таких проблем зможуть звернутися до батьків.

Кулеба зазначив, що на сьогодні проходять консультації з профільними міністрами для розробки стратегії вирішення проблем із захистом дітей від сексуального насильства на законодавчому рівні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня Президент Володимир Зеленський призначив Кулебу на посаду уповноваженого Президента з прав дитини.

19 травня Кулеба був звільнений з цієї посади Президентом Петром Порошенком.