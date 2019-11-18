Переселенцям можуть дозволити голосувати на місцевих виборах на Донбасі

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко допускає участь внутрішньо переміщених осіб в місцевих виборах на Донбасі за допомогою електронного або дистанційного голосування.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Хотілося б, щоб участь в них (виборах) брали всі, в тому числі переміщені особи. Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування. Як взяти, чисто логістично, два мільйони людей і повернути їх? Куди повернути, якщо їх будинки зруйновані?", - сказав він.

Він зазначив, що МЗС працює над проведенням виборів на цих територіях, але вони не є професіоналами в цьому, виборами має займатися Центральна виборча комісія.

Пристайко зазначив, що після проведення законних виборів на окупованих територіях Донбасу та обрання нового керівництва, нинішнє повинно зникнути.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко раніше сказав, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) призначено на 9 грудня в Парижі (Франція).

Тим часом Президент Володимир Зеленський відзначає необхідність забезпечення житлом переселенців з Донбасу.