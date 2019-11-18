підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 12:13 35
Вибори 2019-11-18T15:15:04+02:00
Українські Новини
Переселенцям можуть дозволити голосувати на місцевих виборах на Донбасі

Переселенцям можуть дозволити голосувати на місцевих виборах на Донбасі

Вадим Пристайко , Вибори на Донбасі, Вимушені переселенці, МЗС

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко допускає участь внутрішньо переміщених осіб в місцевих виборах на Донбасі за допомогою електронного або дистанційного голосування.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Хотілося б, щоб участь в них (виборах) брали всі, в тому числі переміщені особи. Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування. Як взяти, чисто логістично, два мільйони людей і повернути їх? Куди повернути, якщо їх будинки зруйновані?", - сказав він.

Він зазначив, що МЗС працює над проведенням виборів на цих територіях, але вони не є професіоналами в цьому, виборами має займатися Центральна виборча комісія.

Пристайко зазначив, що після проведення законних виборів на окупованих територіях Донбасу та обрання нового керівництва, нинішнє повинно зникнути.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко раніше сказав, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) призначено на 9 грудня в Парижі (Франція).

Тим часом Президент Володимир Зеленський відзначає необхідність забезпечення житлом переселенців з Донбасу.

Більше новин про: Вадим Пристайко Вибори на Донбасі Вимушені переселенці МЗС

Архів
Новини
Приморозить до -3 з посухою і туманами: прогноз погоди на вівторок 14:40 Карта
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду 14:31
Справа VAB банку: експертиза спростовує звинувачення НАБУ (документи) 14:27 Документ
Поліція і податкова зайнялися компаніями-контрабандистами природного газу в Україну 14:25
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok