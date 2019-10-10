Переселенцам с Донбасса необходимо предоставить жилье, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость обеспечения жильем переселенцев с Донбасса.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Первый шаг - мы должны их обеспечить жильем. Варианты: либо мы строим им жилье, либо мы договариваемся с застройщиками, чтобы это жилье было в том бизнес-кейсе, который они сделали... это может быть и жилье в лизинг... Это реально сделать, встречаться со всеми мэрами, губернаторами, ключевыми игроками в строительном бизнесе, сесть и сказать: дорогой мэр, на тебе 100 тыс. квартир, а у тебя дорогой мэр город меньше - на тебе 10 тыс. квартир. Есть большая проблема - неуправляемость с мэрами, и нет совместной позиции с облсоветами - это совместная работа, если бы прошли местные выборы, я бы вам сказал, что за год это бы сделал", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вынужденным переселенцам необходимо предоставить жилье и возможность трудоустройства.

Как сообщали Українськi Новини, меньше четверти переселенцев с Донбасса хотят вернуться домой после окончания войны.

Тем временем переселенцы в Украине получают меньше 2,5 тыс. гривен в месяц.