Акції Ferrexpo почали зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 3,5%

11-15 листопада вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) підвищилася на 3,55% або на 0,04 фунта стерлінгів до 1,344 фунта стерлінгів.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

11 листопада ціна акції зросла до 1,298 фунта, 12 листопада - до 1,325 фунта.

При цьому 13 листопада ціна акції різко впала до 1,305 фунта, а після 14 листопада знизилася до 1,295 фунта.

15 листопада ціна акцій різко підвищилася до 1,344 фунта стерлінгів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

Як повідомляли Українські Новини, Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 4-8 листопада акції Ferrexpo впали на 2,3% до 1,28 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.