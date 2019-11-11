Акции Ferrexpo снова начали падение и за последнюю неделю снизились на 2,3%

4-8 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 2,3%, или на 0,03 фунта стерлингов, до 1,287 фунта стерлингов.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

4 ноября цена акции повысилась до 1,317 фунта, 5 ноября акции повысились до 1,319 фунта.

При этом 6 ноября цена акции незначительно снизилась до 1,311 фунта, а после 7 ноября повысилась до 1,381 фунта.

8 ноября цена акций резко упала до 1,287 фунта стерлингов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

Как сообщали Українські Новини, Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Также 14-18 октября акции Ferrexpo упали на 6,7% до 1,33 фунта стерлингов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.