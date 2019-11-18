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18 листопада 2019, понеділок, 10:22 4
Життя 2019-11-18T10:30:02+02:00
Українські Новини
Один на мільйон: фотограф відобразив оленя з трьома рогами в США

Один на мільйон: фотограф відобразив оленя з трьома рогами в США

Фотограф, Тварини, Фотографія
Олень з трьома рогами. Фото: Стів Ліндберг
Олень з трьома рогами. Фото: Стів Ліндберг

У понеділок американець Стів Ліндберг вийшов з дому, щоб зробити кілька фото дикої природи для своєї сторінки у Facebook. Колишній законодавець, а нині пенсіонер з 2012 року щодня завантажує фото дикої природи у своєму рідному Мічигані, повідомляє "BBC Україна".

Погода була несприятлива, і чоловік не дуже розраховував на особливі кадри. Тому зрадів, коли помітив річкову видру, що ласує рибкою на льоду.

"Я подумав, що своє фото дня отримав", - розповів 75-річний Ліндберг.

Але коли він зі своїм собакою поверталися до машини, то помітив незвичайного оленя.

"Я маю тисячі фото білохвостого оленя, але відразу зрозумів: у цього щось не так з рогами", - продовжував чоловік.

Стів Ліндберг зробив кілька кадрів і поїхав додому, майже забувши про те, що бачив. Але коли завантажив фотографії на свій комп'ютер, був просто вражений.

"Та він же трирогий! Я ніколи раніше такого не бачив", - ділився враженнями чоловік.

Олень з трьома рогами. Фото: Стів ЛіндбергОлень з трьома рогами. Фото: Стів Ліндберг

Пан Ліндберг очікував, що отримає "100 лайків і кілька коментарів" на Facebook, але його допис привернув увагу представників громадськості. Ветеринар Стів Едвардс розповів виданню Detroit Free Press, що такий олень - "один на мільйон".

Як часто буває в соціальних мережах, не вся увага була позитивною, і дехто звинувачував пана Ліндберга в редагуванні зображення. Щоб спростувати всі нападки, він завантажив інші фото оленя.

"Я припинив читати те, що пишуть люди. Мене звинуватили у використанні PhotoShop. А один навіть сказав: "Я хочу дізнатись, де це, тому що хочу його вбити", - розповів чоловік.

Стів Ліндберг раніше захоплювався полюванням, але вже багато років не бере в руки рушницю. Він вирішив зберегти точне місце розташування оленя в секреті, щоб захистити тварину. Коли пізніше того ж дня чоловік повернувся, олень був на тому ж місці. Але наступного дня його вже не було.

"Гадаю, він пішов шукати кращої долі", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Чорнобилі показали рідкісний кадр, як олень пасеться разом з кіньми Пржевальського. Також фотографу в Норвегії позував рідкісний білий олень.

Тим часом у В'єтнамі вперше за 29 років зафіксували вид вимерлого оленя.

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