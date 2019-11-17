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17 листопада 2019, неділя, 21:47 6
Зовнішня політика 2019-11-18T00:15:01+02:00
Українські Новини
Можливість повернути кораблі не заперечували: у МЗС РФ відреагували на повернення суден Україні

Можливість повернути кораблі не заперечували: у МЗС РФ відреагували на повернення суден Україні

Керченська криза, Україна-Росія, МЗС Росії, Військові кораблі
Українські кораблі рухаються на вихід з Керченської протоки. Скріншот: kerchnettv/YouTube
Українські кораблі рухаються на вихід з Керченської протоки. Скріншот: kerchnettv/YouTube

У МЗС РФ заявили, що ніколи не заперечували можливості повернення Україні захоплених біля Керченської протоки судів, які 17 листопада приблизно о 11:30 вийшли з території Генмолу у супроводі буксира і берегової охорони для повернення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні судів, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом провокації в районі Керченської протоки.

Ще в червні поінформували посольство України в Москві про наявні в рамках російського законодавства можливостях, що Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

Станом на 20:28 російські кораблі відкрили вогонь по українським,в результаті чого були поранені. Російські військові почали захоплення українських кораблів біля Керченської протоки і захопили в полон 24 українських моряка.

Українські правоохоронці почали розслідувати цей злочин і заочно повідомили про підозру заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ Росії і ще 7 російським силовикам, причетним до нападу на українські кораблі. 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Також Росія звільнила з-під варти і передала Україні 24 моряків.

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