Военные украинские корабли прошли под арками Крымского моста

Сегодня, 17 ноября, Россия возвращает Украине захваченные в прошлом году военные корабли. Об этом сообщает "Керчь.ФМ". Так, сообщается, что около 12:20 часов корабли прошли под арками Крымского моста. Примерно в 11:30 они вышли с территории Генмола в сопровождении буксира и береговой охраны.Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир. Российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море. По состоянию на 20:28 российские корабли открыли огонь по украинским,в результате чего были раненые. Российские военные начали захват украинских кораблей около Керченского пролива. В плен были взяты 24 украинских моряка. Украинские правоохранители начали расследовать это преступление и заочно сообщили о подозрении заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ России и еще 7 российским силовикам, причастным к нападению на украинские корабли.7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Также Россия освободила из-под стражи и передала Украине 24 моряков.