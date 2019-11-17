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17 ноября 2019, воскресенье, 14:51 11
Внешняя политика 2019-11-17T14:52:29+02:00
Українські Новини
Военные украинские корабли прошли под арками Крымского моста

Военные украинские корабли прошли под арками Крымского моста

Россия-Украина, военные корабли, Крымский мост, Захваченные украинские корабли

Сегодня, 17 ноября, Россия возвращает Украине захваченные в прошлом году военные корабли. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Так, сообщается, что около 12:20 часов корабли прошли под арками Крымского моста. Примерно в 11:30 они вышли с территории Генмола в сопровождении буксира и береговой охраны.




Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир

Российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

По состоянию на 20:28 российские корабли открыли огонь по украинским,в результате чего были раненые.

Российские военные начали захват украинских кораблей около Керченского пролива.

В плен были взяты 24 украинских моряка.

Украинские правоохранители начали расследовать это преступление и заочно сообщили о подозрении заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ России и еще 7 российским силовикам, причастным к нападению на украинские корабли.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Также Россия освободила из-под стражи и передала Украине 24 моряков.

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