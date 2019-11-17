підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Перезавантаження влади: Мінекономіки звільнило керівників держпідприємств та держслужбовців
17 листопада 2019, неділя, 17:47 77
Кабмін 2019-11-17T17:47:01+02:00
Українські Новини
Перезавантаження влади: Мінекономіки звільнило керівників держпідприємств та держслужбовців

Перезавантаження влади: Мінекономіки звільнило керівників держпідприємств та держслужбовців

Мінекономіки, звільнення, Тимофій Милованов, Держслужбовці
Міністерство економіки. Фото: novosti-segodnja1.іа
Міністерство економіки. Фото: novosti-segodnja1.іа

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звільнило 47 керівників державних підприємств і службовців державних служб категорії "А".

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Перезавантаження влади. На сьогоднішній день Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії "А", - написав він.

При цьому Милованов підкреслив, що на даний момент на всі позиції відповідно до законодавства призначаються виконуючі обов'язки і відкривається конкурс.

Зазначається, що рішення про звільнення приймаються колегіально. За словами Мілованова, серед критеріїв прийняття рішень - фінансові результати, виконання ключових показників ефективності завдань, репутація, командність роботи. Всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців.

Крім того, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.

Більше новин про: Мінекономіки звільнення Тимофій Милованов Держслужбовці

Архів
Новини
У київському готелі "Україна" в американця вкрали 35 тисяч євро 19:15
У столиці вночі та вранці очікується туман: киян попереджають про жовтий рівень небезпеки 18:45
Глава МЗС Німеччини їде в Україну 18:16
Перезавантаження влади: Мінекономіки звільнило керівників держпідприємств та держслужбовців 17:47
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
З Ситником у мене прямий конфлікт інтересів, - Бахматюк 12:01
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok