Перезавантаження влади: Мінекономіки звільнило керівників держпідприємств та держслужбовців

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звільнило 47 керівників державних підприємств і службовців державних служб категорії "А".

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Перезавантаження влади. На сьогоднішній день Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії "А", - написав він.

При цьому Милованов підкреслив, що на даний момент на всі позиції відповідно до законодавства призначаються виконуючі обов'язки і відкривається конкурс.



Зазначається, що рішення про звільнення приймаються колегіально. За словами Мілованова, серед критеріїв прийняття рішень - фінансові результати, виконання ключових показників ефективності завдань, репутація, командність роботи. Всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі.



Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців.



Крім того, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.