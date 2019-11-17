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17 листопада 2019, неділя, 17:15 407
Силові структури 2019-11-17T17:45:06+02:00
Українські Новини
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського

Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського

Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Олігархи
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генпрокуратура може почати розслідування проти українських олігархів. В тому числі, проти Коломойського і Ахметова. Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Post, передає "Страна".

"У нас є дуже сильна підтримка президента і парламенту. У мене є право розслідувати будь-кого, включаючи Коломойського, Ахметова та інших олігархів", - сказав генеральний прокурор

Проте Рябошапка додав, що "не варто чекати дива": його відомство не винесе підозри олігархам прямо зараз.

"Для того, щоб розслідувати дуже впливових людей, потрібен ще один компонент - професійні потужності прокуратури. Іноді у держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати впливових людей. Вони контролюють медіа і цілі сектори економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі. Ми розвиваємо наші потужності, але розуміємо, що рівень довіри до прокуратурі зараз дуже низький", - поскаржився генпрокурор.


Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка зупинив підозри Порошенку за вже завершеними розслідуваннями.

Крім того, Рябошапка вважає себе незручним генпрокурором для оточення Коломойського.

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