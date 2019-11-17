Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що буде балотуватися на президентських виборах в 2020 році. Про це він сказав 17 листопада після голосування на парламентських виборах, що відбуваються в Білорусі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах. Але, коли люди категорично будуть проти, я заперечувати не буду, хоча, звичайно, трохи переживати буду", - сказав Лукашенко.

За даними голови ЦВК Білорусі, вибори президента в країні повинні пройти 30 серпня 2020.

До 2010 року Олександр Лукашенко святкував 30 серпня свій день народження, але дев'ять років тому він змінив його на 31 серпня, день народження сина Миколи. У 2020 році лідеру Білорусі виповниться 66 років.

Олександр Лукашенко керує країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), за винятком виборів 1994 року, на яких його вперше обрали президентом, не були визнані справедливими.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Лукашенко цокнулись склянками з водою і викликали сміх у залу.



Крім того, Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один.