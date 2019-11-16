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16 листопада 2019, субота, 19:29 421
Економіка 2019-11-16T19:43:46+02:00
Українські Новини
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду

Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду

Кабмін, Тарифи на воду

Кабінет міністрів на засіданні 15 листопада прийняв рішення "Про визнання таким, що втратив чинність постанови від 26 червня 2019 року №560", яким встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

Раніше постанову №560 уряду Володимира Гройсмана встановило граничні тарифи на послугу з постачання теплом для населення на рівні 1,4 тис грн за 1 Гкал (при наявності приладів обліку) і 35,21 грн за 1 кв. м (без приладів обліку). Також у цій постанові встановлювалися граничні тарифи на послугу гарячого водопостачання: 83,66 грн за кубометр (при підключенні рушникосушок) і 75,74 грн за кубометр (при відсутності рушникосушок).

Як пояснював Гройсман, вводяться обмеження повинні були спонукати місцеву владу вкладати кошти місцевих бюджетів на модернізацію ЖКГ.

Тепер у Кабміні стверджують, що скасування постанови "забезпечить стале проходження опалювального сезону і усуне загрозу відключення міст від газу через економічно необгрунтовані ставок тарифів".

У Міненерго також заявили, що встановлення граничних тарифів на опалення і гарячу воду суперечить вимогам МВФ. Крім того, з проханням їх скасувати до прем'єр-міністра звернулася Асоціація міст України.

За оцінкою уряду, обмеження тарифів призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд грн.

Тим часом, холоду йдуть, але топлять не скрізь: Мінрегіон відзвітував про початок опалювального сезону.

У той же час, стало відомо, що українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою.

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