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14 ноября 2019, четверг, 12:17 127 Инфографика
Экономика 2019-11-14T12:19:07+02:00
Українські Новини
Холода идут, но топят не везде: Минрегион отчитался о начале отопительного сезона

Холода идут, но топят не везде: Минрегион отчитался о начале отопительного сезона

Отопительный сезон, Отопление, Минрегион, проблемы с отоплением
Отопление.
Отопление.

В то время, как на Львовщине из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы, по состоянию на 08:30 14 ноября в Украине к системам отопления подключено 98,7% социальных объектов и 96,6% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская и Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Полностью завершили подключение к отоплению жилых домов Черниговская и Луганская области, Полтавская и Запорожская области подключили жилые дома на 99,9%.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Киевской, Сумской, Хмельницкой и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Черниговской и Полтавской областях.

В Киеве к отоплению подключено 98,8% жилого фонда, подключение социальных объектов полностью завершено.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассчитывает на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (оба - Львовская область) 17-18 ноября.

В то же время, стало известно, что украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой.

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