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16 листопада 2019, субота, 18:53 941
Силові структури 2019-11-17T19:15:05+02:00
Українські Новини
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський

Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський

вибухи в Балаклеї

Командувач Силами логістики генерал-лейтенант Олег Вишневський заявляє, що на даний момент військовий арсенал у Балаклії Харківської області є безпечним.

Про це він повідомив в сюжеті каналу "Військове телебачення України", передають Українські Новини.

Вишневський зазначив, що протягом ночі з 15 на 16 листопада здійснювалося патрулювання технічної території певним складом пожежних нарядів та пожежної техніки.

"Ні спалахів, ні задимлень не спостерігалося. Тому на даний час військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки", - сказав він.

Наголошується, що о 16:40 15 листопада усі вибухи на території арсеналу припинилися.

Як повідомляли Українські Новини, 2 військових загинули і 5 поранено внаслідок вибуху під час утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області.

23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.

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