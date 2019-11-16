На Новий рік і Різдво "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" (УЗ, Київ) призначила шість додаткових поїздів для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят. Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Поїзди будуть курсувати на напрямках Київ-Львів, Київ-Ковель, Покровськ-Харків, Львів-Одеса, Львів-Ужгород і Кривий Ріг-Ужгород.

Поїзд № 181/182 Київ-Львів, зокрема, буде курсувати 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00:55, прибуття до Львова о 10:36. Назад - 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 і прибуття в Київ о 00:02.

Поїзд № 197/198 Київ-Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 6:19 і прибуття в Ковель о 14:48. Назад - відправлення з Ковеля в 11:27 і прибуття в Київ о 20:45.

Поїзд № 205/206 Покровськ-Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська у 09:20, прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 і прибуття в Покровська о 22:07.

Поїзд № 167/168 Львів-Одеса курсуватиме 22 і 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40, прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 і прибуття у Львів о 21:05.

Поїзд № 201/202 Львів-Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 6:43 і прибуття в Ужгород в 12:10. Відправлення з Ужгорода в 14:05 та прибуватиме до Львова о 19:55.

Поїзд № 76/75 Кривій Ріг-Київ-Ужгород курсуватиме 27, 28 і 29 грудня, назад з Ужгорода - 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу в 20:59 і прибуття в Ужгород у 21:58, відправлення з Ужгорода у 06:25 прибуття в Кривий Ріг в 6:23.

В даний час на зазначені поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня (за 45 днів до відправлення).

Як повідомляли Українські Новини, в осінні канікули по Україні курсували 12 додаткових поїздів.