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  • Загибла під поїздом дівчина виявилася юною чемпіонкою України з боксу
16 листопада 2019, субота, 17:40 57
Події 2019-11-16T19:47:24+02:00
Українські Новини
Загибла під поїздом дівчина виявилася юною чемпіонкою України з боксу

Загибла під поїздом дівчина виявилася юною чемпіонкою України з боксу

Смерть під потягом, Смерть пішохода
Аміна Булах. Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Аміна Булах. Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Нещасний випадок стався ще в четвер, 14 листопада. По спецлінії 102 надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив людину, повідомили в поліції київської області. Згодом стало відомо, що загибла - боксер Аміна Булах.18-річна спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. Про це повідомила Українська федерація боксу.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла-мешканка села Тарасівка пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках. Дівчина не почула наближення поїзда, який рухався з Києва у бік Фастова. Вона загинула на місці події.

У вересні цього року Аміна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Прощання з Аміною відбудеться 16 листопада, в 12:00 у місті Кропивницький, за адресою: вул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.

Також на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину на смерть.

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