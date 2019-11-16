Загибла під поїздом дівчина виявилася юною чемпіонкою України з боксу

Нещасний випадок стався ще в четвер, 14 листопада. По спецлінії 102 надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив людину, повідомили в поліції київської області. Згодом стало відомо, що загибла - боксер Аміна Булах.18-річна спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. Про це повідомила Українська федерація боксу.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла-мешканка села Тарасівка пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках. Дівчина не почула наближення поїзда, який рухався з Києва у бік Фастова. Вона загинула на місці події.

У вересні цього року Аміна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Прощання з Аміною відбудеться 16 листопада, в 12:00 у місті Кропивницький, за адресою: вул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.