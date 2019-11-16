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16 листопада 2019, субота, 17:11 32
Силові структури 2019-11-16T19:45:02+02:00
Українські Новини
Вибухи в Балаклії почалися через вибух двигуна ЗРК "Куб"

Вибухи в Балаклії почалися через вибух двигуна ЗРК "Куб"

вибухи в Балаклеї

Можлива причина вибухів на військовому арсеналі в Балаклії 15 листопада - вибух твердопаливного двигуна ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил в Facebook.

В генштабі припускають, що на майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групи розмінування проводили роботи по утилізації боєприпасів. Ймовірно, під час цих робіт сталося займання твердопаливного двигуна зенітної ракети, а потім стався підрив вибухонебезпечних предметів.

Пожежу, що виникла в результаті вибуху, було оперативно ліквідовано. П'ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє - загинули. У результаті вибухів було знищено вантажний автомобіль.

Як повідомляли Українські Новини, 2 військових загинули і 4 поранено внаслідок вибуху під час утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області.

23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.

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