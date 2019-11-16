Луценко заявив, що Йованович бреше в Конгресі

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив колишнього посла США в Україні Марі Йованович у брехні після її заяви в Конгресі щодо його причетності до корупційної діяльності. Про це він написав у коментарі до посту співробітника Атлантичної ради Адріана Каратницкого в Facebook.

"Марі Йованович бере участь у наклепницькій кампанії героя Майдану і колишнього політв'язня Юрія Луценка. Якщо у неї є докази корупції, вона повинна пред'явити їх", - сказано в ньому.

В коментарях до посту Луценко заявив, що Йованович бреше і у нього є докази цього. Інший коментатор запропонував Луценку їх пред'явити.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко зізнався, що у нього нема "списку недоторканних" від Йованович. Раніше Луценко поїхав вчити англійську в елітну школу Лондона. Однак йому довелося повернутися через проблеми з серцем у його дружини Ірини Луценко.