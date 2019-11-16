При вибухах у Балаклії загинув ще один військовий, 5 поранені

В результаті вибухів під час утилізації боєприпасів біля Балаклії двоє саперів загинули, п'ять військових отримали поранення різного ступеня тяжкості (раніше повідомлялося про чотирьох поранених). Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

У штабі оголосили про п'ятьох військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня тяжкості: один — у важкому стані, один — середньої тяжкості; троє — легкого ступеня тяжкості.

Інцидент стався під час проведення планових робіт з утилізації боєприпасів. Причина детонації поки невідома. У Генштабі запевняють, що місцевим жителям та об'єктів інфраструктури нічого не загрожує. Це третій випадок вибухів на складах у Балаклії.

Як повідомляли Українські Новини, 2 військових загинули і 4 поранено внаслідок вибуху під час утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області.

23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.