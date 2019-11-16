СБУ завершила розслідування розкрадання $38 млн топ-менеджерами Южкомбанку

Служба безпеки України завершила досудове розслідування можливого розкрадання 38 млн доларів 2 колишніми керівниками Південкомбанку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України направила до суду обвинувальний акт про розкрадання 38 мільйонів доларів США топ-менеджметом ПАТ "КБ "Южкомбанк". Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обгрунтовано бачить в діях посадових осіб ознак злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм привласнення коштів установи.

Відзначається, що протягом 2012-2014 років підозрювані незаконно передали в заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках Южкомбанка у зарубіжній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов'язаної з ними кіпрської компанії.

Після неповернення кредиту через протиправних дій топ-менеджменту Южкомбанка заставні 38 млн доларів були списані на користь іноземного банку.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала екс-голову правління столичного банку за підозрою в розтраті 32 мільйонів гривень.

Тим часом, НАБУ затримало 7 осіб, які розікрали кредит НБУ "Віейбі банку" в 2014 році.