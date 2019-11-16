підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
16 листопада 2019, субота, 12:51 13
Силові структури 2019-11-16T14:30:02+02:00
Українські Новини
СБУ завершила розслідування розкрадання $38 млн топ-менеджерами Южкомбанку

СБУ завершила розслідування розкрадання $38 млн топ-менеджерами Южкомбанку

СБУ, Южкомбанк, Розслідування

Служба безпеки України завершила досудове розслідування можливого розкрадання 38 млн доларів 2 колишніми керівниками Південкомбанку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України направила до суду обвинувальний акт про розкрадання 38 мільйонів доларів США топ-менеджметом ПАТ "КБ "Южкомбанк". Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обгрунтовано бачить в діях посадових осіб ознак злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм привласнення коштів установи.

Відзначається, що протягом 2012-2014 років підозрювані незаконно передали в заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках Южкомбанка у зарубіжній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов'язаної з ними кіпрської компанії.

Після неповернення кредиту через протиправних дій топ-менеджменту Южкомбанка заставні 38 млн доларів були списані на користь іноземного банку.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала екс-голову правління столичного банку за підозрою в розтраті 32 мільйонів гривень.

Тим часом, НАБУ затримало 7 осіб, які розікрали кредит НБУ "Віейбі банку" в 2014 році.

Більше новин про: СБУ Южкомбанк Розслідування

Архів
Новини
Вболівальники збірної Сербії не вірять у своїх футболістів: квитки на матч проти України не розходяться 14:03 Інфографіка
Похолодає до -1: у неділю в Україну прийдуть перші нічні морози 13:55
Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. Як ми з ними могли бути у змові?, - Бахматюк 13:25
За тиждень 12 убитих і 16 поранених: втрати бойовиків РФ на Донбасі різко зросли 13:12
СБУ завершила розслідування розкрадання $38 млн топ-менеджерами Южкомбанку 12:51
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Ефективна боротьба зі схемами: ДПС оприлюднила вражаючі цифри 14:35 Інфографіка
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним 19:35
Переможниці "Міс Україна Всесвіт" США відмовили у візі для участі в конкурсі "Міс Всесвіт" 12:33
Процес призначення пенсій автоматизують. Фото: pixabay
Діджиталізація пенсій: що готує Пенсійний фонд у Новому році 05:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok