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26 апреля 2019, пятница, 19:20 884
Политика 2019-04-26T19:20:47+03:00
Українські Новини
Экс-председателя правления столичного банка задержали

Экс-председателя правления столичного банка задержали

Полиция задержала экс-председателя правления столичного банка по подозрению в растрате 32 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

Полиция установила, что экс-председателем был заключен договор с компанией об открытии возобновляемой отзывной кредитной линии.

Это позволило клиенту неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита, более 1,2 миллиона долларов США.

Получив кредитные средства, представители компании вывели их за пределы Украины.

Они перечислили средства на счет компании-нерезидента с помощью фиктивного договора о поставках товара.

Из-за растрат экс-председателя Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.

Полиция сообщила экс-председателю правления банка о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Также в суд будет направлено ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого.

Как сообщали Українськi Новини, арбитражному управляющему Одесской ТЭЦ сообщили о подозрении в растрате 28 млн грн госсредств.

Ранее "Укроборонпром" уволил директора Львовского бронетанкового завода Тымкива за растрату почти 30 миллионов гривен.

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