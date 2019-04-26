Экс-председателя правления столичного банка задержали

Полиция задержала экс-председателя правления столичного банка по подозрению в растрате 32 миллионов гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.\r\nПолиция установила, что экс-председателем был заключен договор с компанией об открытии возобновляемой отзывной кредитной линии.\r\nЭто позволило клиенту неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита, более 1,2 миллиона долларов США.\r\nПолучив кредитные средства, представители компании вывели их за пределы Украины.\r\nОни перечислили средства на счет компании-нерезидента с помощью фиктивного договора о поставках товара.\r\nИз-за растрат экс-председателя Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.\r\nПолиция сообщила экс-председателю правления банка о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nТакже в суд будет направлено ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, арбитражному управляющему Одесской ТЭЦ сообщили о подозрении в растрате 28 млн грн госсредств.\r\nРанее "Укроборонпром" уволил директора Львовского бронетанкового завода Тымкива за растрату почти 30 миллионов гривен.