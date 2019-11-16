На Донбасі загинув воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік

14 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в Луганській області, від смертельного поранення, отриманого під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ, загинув Юрій Хомік, 1963 року народження, житель міста Володимир-Волинський, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляється на офіційній сторінці у Фейсбук 14-ї ОМБр.

Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині 01

"З важким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення в результаті ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдатів Хомік Юрій Миколайович ... Рука проросійської гнилий мерзоти відняла у рідних дорогої людини, у нас - побратима і друга, у Батьківщини - її сина і воїна ...

Спочивай спокійно, брат, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну ... А нам - продовжувати те, що ти не завершив ... Завжди будемо пам'ятати тебе, побратим, і за твою смерть, будь упевнений, ворог поплатиться!", - йдеться в повідомленні.

Командування і особовий склад 14 окремої механізованої бригади висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка.

Про дату і час прощання з воїном буде повідомлено додатково.

Юрій Хомик. Фото: facebook.com/14ombr

Нагадаємо, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, поранений воїн ЗСУ.