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15 ноября 2019, пятница, 08:18 328
Силовые структуры 2019-11-15T08:21:58+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного

Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного

война на Донбассе, ООС, обстрелы на Донбассе, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 14 ноября, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения военных действий на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Так, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин хочет, чтобы разведение войск на Донбассе прошло как можно быстрее по всей линии и без двусмысленностей.  11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки.

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