Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного

За прошедшие сутки, 14 ноября, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения военных действий на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Так, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин хочет, чтобы разведение войск на Донбассе прошло как можно быстрее по всей линии и без двусмысленностей. 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки.