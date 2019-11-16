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16 листопада 2019, субота, 08:44 7
Силові структури 2019-11-16T12:00:02+02:00
Українські Новини
В зоні ООС бойовики здійснили 13 обстрілів: один військовослужбовець поранений

В зоні ООС бойовики здійснили 13 обстрілів: один військовослужбовець поранений

ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Поранені в зоні ООС
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР

В той час, як 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, за минулу добу, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілу.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ зафіксовано 7 ворожих обстрілів.

"15 листопада один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму. З початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення військових дій на Донбасі.

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