Представником Кабміну в Раді стала Олена Шуляк від "Слуги народу"

Кабмін призначив своїм представником у Верховній Раді депутата Олену Шуляк ("Слуга народу"). Про це заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Олена Шуляк відповідатиме за комунікацію уряду і парламенту", - написала вона. Кравчук повідомила, що в п'ятницю ввечері на своєму засіданні уряд затвердив нового представника Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Верещук ("Слуга народу") вирішила скласти повноваження представника Кабміну в парламенті за Гончарука. У вересні Кабмін призначив своїм представником в Раді депутата Верещук від "Слуги народу".