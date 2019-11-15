Представником Кабміну в Раді стала Олена Шуляк від "Слуги народу"

Кабмін призначив своїм представником у Верховній Раді депутата Олену Шуляк ("Слуга народу").

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Олена Шуляк відповідатиме за комунікацію уряду і парламенту", - написала вона.

Кравчук повідомила, що в п'ятницю ввечері на своєму засіданні уряд затвердив нового представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Верещук ("Слуга народу") вирішила скласти повноваження представника Кабміну в парламенті за Гончарука.

У вересні Кабмін призначив своїм представником в Раді депутата Верещук від "Слуги народу".