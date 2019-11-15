Екс-начальника департаменту Офісу Президента Кондзелю відправили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт ексначальницю департаменту Офісу Президента Світлану Кондзелю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кондзеля перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і носити електронний браслет.

Питання про оскарження заходів буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень суду.

Вона підозрюється за ч. 4 ст. 190 і ч.4 ст. 369 (шахрайство, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Кондзеля підозрюється в тому, що разом зі спільниками вимагала хабар за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, САП і НАБУ просять Вищий антикорупційний суд заарештувати Кондзелю із заставою 7,68 млн гривень.

НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.