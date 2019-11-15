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15 листопада 2019, пʼятниця, 21:56 4
Верховна Рада і партії 2019-11-15T22:45:01+02:00
Українські Новини
В Україні хочуть заборонити ментолові та інші ароматичні добавки для сигарет

В Україні хочуть заборонити ментолові та інші ароматичні добавки для сигарет

МОЗ, Верховна Рада, Міністерство охорони здоров’я України, Цигарки, Зоряна Скалецька
Сигарети тютюн Фото: АП
Сигарети тютюн Фото: АП

У Міністерстві охорони здоров'я планують серйозно боротися з тютюнопалінням, щоб скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення, передає "24 канал".

На засіданні Верховної Ради керівник МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що у міністерстві планують скоротити кількість хворих серцево-судинними захворюваннями на 10%.

Що планують зробити

  • Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;

     

  • Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;
     
  • Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;
     
  • Збільшення попереджень на пакуванні;
     
  • Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції;

Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, однак, очевидно, погано контролюється.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомили, що через спроби встановити фіксовану марку на продаж сигарет держбюджету несе мільярдні збитки.

Тим часом у країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистриб'ютора тютюнових виробів.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував 4 найбільших виробників сигарет і дистриб'ютора на 6,5 млрд гривень.

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