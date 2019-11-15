В Україні хочуть заборонити ментолові та інші ароматичні добавки для сигарет

У Міністерстві охорони здоров'я планують серйозно боротися з тютюнопалінням, щоб скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення, передає "24 канал". На засіданні Верховної Ради керівник МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що у міністерстві планують скоротити кількість хворих серцево-судинними захворюваннями на 10%. Що планують зробити Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів; Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті; Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками; Збільшення попереджень на пакуванні; Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції; Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, однак, очевидно, погано контролюється. Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомили, що через спроби встановити фіксовану марку на продаж сигарет держбюджету несе мільярдні збитки. Тим часом у країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистриб'ютора тютюнових виробів. Нагадаємо, АМКУ оштрафував 4 найбільших виробників сигарет і дистриб'ютора на 6,5 млрд гривень.