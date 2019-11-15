В Україні хочуть заборонити ментолові та інші ароматичні добавки для сигарет

У Міністерстві охорони здоров'я планують серйозно боротися з тютюнопалінням, щоб скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення, передає "24 канал".

На засіданні Верховної Ради керівник МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що у міністерстві планують скоротити кількість хворих серцево-судинними захворюваннями на 10%.

Що планують зробити

Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;

Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;



Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;



Збільшення попереджень на пакуванні;



Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції;

Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, однак, очевидно, погано контролюється.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомили, що через спроби встановити фіксовану марку на продаж сигарет держбюджету несе мільярдні збитки.

Тим часом у країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистриб'ютора тютюнових виробів.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував 4 найбільших виробників сигарет і дистриб'ютора на 6,5 млрд гривень.