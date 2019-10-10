АМКУ оштрафував 4 найбільших виробників сигарет і дистриб'ютора на 6,5 млрд гривень

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень на тютюнові компанії "Philip Morris Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна" ("JTI-Україна"), British American Tobacco і Imperial Tobacco Production Ukraine і дистриб'юторську компанію "Тедіс Україна" (раніше - "Мегаполіс-Україна") за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Визнано, що ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн", ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна", ПрАТ "АТ тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", ТОВ "Тедіс Україна" вчинили порушення ... у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб'єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками сигарет", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, крім "Тедіса", потенційними дистриб'юторами, які унеможливлюють їх появу на цьому ринку.

Зазначається, що в 2011-2012 роках зазначені виробники скоротили кількість прямих контрактів з дистриб'юторами від декількох десятків до одного спільного для всіх - "Тедіс Україна".

Таким чином, за даними АМКУ, у 2013 році "Тедіс" став монополістом на ринку з часткою 99,43%.

Одночасно зазначені виробники встановили схожі критерії до потенційних покупців, яким не відповідає жоден із суб'єктів господарювання.

При цьому в 2012-2015 роках саме "Тедіс" не відповідав згаданим критеріям і не виконував в повному обсязі своїх основних дистриб'юторських функцій (продаж до 58% обсягу сигарет шляхом самовивозу або частинами), проте виробники ніяк не реагували на цю ситуацію.

Як повідомляли Українськi Новини, у грудні 2018 Антимонопольний комітет скасував низку своїх рішень за 2011 рік, якими надав дистриб'юторській компанії "Тедіс Україна" дозвіл на узгоджені дії протягом 10 років, оскільки компанія зайняла монопольне становище на відповідному ринку.

Раніше Верховний Суд відмовив "Тедіс Україна" в задоволенні позову про визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на компанію 431 млн гривень штрафу за зловживання монопольним становищем.

У грудні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував "Тедіс Україна" на 431 199 450 гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Так, штраф було накладено за порушення у вигляді встановлення таких цін для оптових і роздрібних торговців, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку дистрибуції сигарет, а також за часткову відмову від реалізації товару, за відсутності альтернативних джерел придбання.

Зазначається, що справу ТОВ "Тедіс Україна" було розпочато ще в жовтні 2015 року.

Тим часом нелегальний ринок сигарет в Україні може досягти 50%.

"Philip Morris Україна" прогнозує підвищення цін на сигарети в 3 рази до 100 гривень за пачку в 2025 році порівняно з 2019 роком.