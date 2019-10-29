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  • В странах Южной Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий
29 октября 2019, вторник, 11:45 1023
Экономика 2019-10-29T11:45:02+02:00
Українські Новини
В странах Южной Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий

В странах Южной Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий

Табак, Табачные изделия, Сигареты, Дистрибьюция, Табачный рынок

Об этом сообщает Новое время. Так, в странах Южной Европы - Италия, Франция, Португалия, и в Швеции - монодистрибуция табачного рынка появилась эволюционным путем. На данный момент компания-монодистрибутор (Logista в Южной Европе, SMD в Швеции) занимает более 90% рынка дистрибуции в этих странах. 

Во Франции Logista обслуживает всю цепочку дистрибуции, получая продукцию у производителя и доставляя ее ритейлеру. Ритейлеры в свою очередь приобретают продукцию мелким оптом в магазинах формата Cash&Carry (оптовые торговые точки), которые принадлежат Logista. В Италии система дистрибуции табачных изделий похожа на французскую. Локальные склады компании были переформатированы в 2014 г. и сейчас представляют собой сервисные точки с небольшими магазинами, либо магазинами Cash&Carry. 
Logista оказывает и дополнительные услуги - компания консолидирует акциз от розничных точек и передает его в Министерство финансов Франции и Министерство финансов Италии. Как правило, налог платится производителями и/или импортерами, но во Франции и Италии действует "отсрочка" по уплате акциза - налог платится дистрибьютором, когда товар выезжает со склада. В Украине же производители платят его еще до того, как произведут товар. 
Схожая модель табачного рынка действует также в Японии, Китае, Бразилии и Венгрии.

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